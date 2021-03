Joan Mir: “Ho vinto troppo in fretta senza essere il più veloce” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Joan Mir, fresco di titolo mondiale, ha raggiunto il Qatar per i primi test del 2021. Il maiorchino vuole vivere un’altra stagione da protagonista, dopo un 2020 che lo ha visto trionfare da assoluto outsider in sella alla sua Suzuki. Il campione del mondo in carica ha parlato delle sue aspettative per la prossima stagione, soffermandosi anche su come abbia metabolizzato l’exploit della scorsa annata. Joan resta con i piedi ben agganciati al terreno, dichiara di non sentirsi il favorito e indica i suoi principali avversari. Joan Mir si nasconde Non vedremo il numero #1 sul capolino di Joan Mir nel 2021. Lo spagnolo è rimasto fedele al suo #36 giallo su sfondo azzurro, con cui ha conquistato il titolo l’anno scorso. Effettivamente l’ultimo pilota della top class che ha scelto di tradire il proprio numero di gara in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021)Mir, fresco di titolo mondiale, ha raggiunto il Qatar per i primi test del 2021. Il maiorchino vuole vivere un’altra stagione da protagonista, dopo un 2020 che lo ha visto trionfare da assoluto outsider in sella alla sua Suzuki. Il campione del mondo in carica ha parlato delle sue aspettative per la prossima stagione, soffermandosi anche su come abbia metabolizzato l’exploit della scorsa annata.resta con i piedi ben agganciati al terreno, dichiara di non sentirsi il favorito e indica i suoi principali avversari.Mir si nasconde Non vedremo il numero #1 sul capolino diMir nel 2021. Lo spagnolo è rimasto fedele al suo #36 giallo su sfondo azzurro, con cui ha conquistato il titolo l’anno scorso. Effettivamente l’ultimo pilota della top class che ha scelto di tradire il proprio numero di gara in ...

