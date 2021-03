Il principe che vuole comprare il Valencia ha una casa in stile Flintstones e guida una “troncomobile”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildi Johor (uno dei 13 stati in cui è divisa la Malesia)il. Tunku Ismail, figlio del sultano di Johor Ibrahim Ismail, ha reso pubblico sui social il suo interesse all’acquisto del club spagnolo proprietà di Peter Lim, amico di famiglia. Secondo la rivista Forbes ha una fortuna stimata di 750 milioni di euro. Ma soprattutto è un personaggio un po’ stravagante. «Non sono un uomo d’affari, sono un. I soldi non mi motivano, la gloria e il costruire la storia mi motivano. Non è un segreto che ami il calcio, sono un appassionato. Non sono nuovo nel calcio. Ho creato un club (le Johor Tigers) che ha vinto 16 titoli in otto anni. Siamo la squadra più forte del sudest asiatico e una delle migliori in Asia. Voglio espandere il mio impero, spiegare le ali e avere nuove ...