Il Napoli va sotto, poi rimonta ma Manolas rovina tutto: è solo pari col Sassuolo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiReggio Emilia – Pareggio a suon di gol tra Sassuolo e Napoli nella gara valida per la 25 giornata di Serie A. Finisce 3-3 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Padroni di casa a segno grazie ad un autogol di Maksimovic al 34?, pareggio di Zielinski a 38?, ancora Sassuolo in vantaggio con Berardi su rigore sul finire del primo tempo. Nella ripresa pareggio di Di Lorenzo al 72? e rigore di Insigne al 90? ma proprio al’ultimo minuto Caputo, sempre su rigore, segna la rete del definitivo 2-3. Partita – I partenopei inizialmente faticano a trovare un riferimento davanti, complici i ritmi non irresistibili del primo quarto d’ora di gara. Proprio al 15? si accende un ispirato Berardi, cui tiro è deviato prontamente da Meret. Anche il Napoli si affaccia in avanti e al 21? trova il gol del vantaggio, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiReggio Emilia – Pareggio a suon di gol tranella gara valida per la 25 giornata di Serie A. Finisce 3-3 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Padroni di casa a segno grazie ad un autogol di Maksimovic al 34?, pareggio di Zielinski a 38?, ancorain vantaggio con Berardi su rigore sul finire del primo tempo. Nella ripresa pareggio di Di Lorenzo al 72? e rigore di Insigne al 90? ma proprio al’ultimo minuto Caputo, sempre su rigore, segna la rete del definitivo 2-3. Partita – I partenopei inizialmente faticano a trovare un riferimento davanti, complici i ritmi non irresistibili del primo quarto d’ora di gara. Proprio al 15? si accende un ispirato Berardi, cui tiro è deviato prontamente da Meret. Anche ilsi affaccia in avanti e al 21? trova il gol del vantaggio, ...

fanpage : Stanco di un anno difficile per tutti Flavio si lascia andare a un lungo sfogo, indirizzato soprattutto a chi conti… - Marcello_Fsc : Per un puro caso non ti ritrovi sotto 4-1 (due legni per il #Sassuolo), trovi il gol del vantaggio, ma decidi di re… - serieAnews_com : ??#SassuoloNapoli, #Gattuso sotto processo: 'Uno strazio' - riktroiani : E poi, all'ultimo secondo, appare la Dea della giustizia. Sotto forma di rigore. 3 a 3! Più che giusto. Il Napoli n… - Cazzimma_Napoli : RT @sscnapoli: ? 72’ | GOOOOOOOOLLLLLL ?? Pareggiamo con il tocco sotto porta di Di Lorenzoooooo #SassuoloNapoli 2-2 ?? #ForzaNapoliSempre… -