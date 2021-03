Il generale taglia già le "primule". Ecco il super piano per i vaccini (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luca Sablone Il nuovo commissario archivia il piano di Arcuri. Drive-in, caserme, hangar e tensostrutture: il generale ha già in mente la nuova organizzazione per fare il vaccino in 5 minuti L'approdo di Mario Draghi a Palazzo Chigi ha già prodotto i primi risultati: dopo la sostituzione di Angelo Borrelli con Fabrizio Curcio alla protezione civile, a lasciare il proprio posto è stato anche Domenico Arcuri. Il vecchio governo giallorosso aveva affidato all'amministratore delegato di Invitalia una mole notevole di incarichi cruciali per far uscire il nostro Paese dalla pandemia, tra cui la gestione della campagna di vaccinazione. I numeri che arrivano non sono però incoraggianti, anche perché il Coronavirus continua a essere presente in Italia con la pericolosità di relative varianti. Sul tema occorre un cambio di passo: ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luca Sablone Il nuovo commissario archivia ildi Arcuri. Drive-in, caserme, hangar e tensostrutture: ilha già in mente la nuova organizzazione per fare il vaccino in 5 minuti L'approdo di Mario Draghi a Palazzo Chigi ha già prodotto i primi risultati: dopo la sostituzione di Angelo Borrelli con Fabrizio Curcio alla protezione civile, a lasciare il proprio posto è stato anche Domenico Arcuri. Il vecchio governo giallorosso aveva affidato all'amministratore delegato di Invitalia una mole notevole di incarichi cruciali per far uscire il nostro Paese dalla pandemia, tra cui la gestione della campagna di vaccinazione. I numeri che arrivano non sono però incoraggianti, anche perché il Coronavirus continua a essere presente in Italia con la pericolosità di relative varianti. Sul tema occorre un cambio di passo: ...

