MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” L'omicidio di #Bolzano: Benno parlerà con gli inquirenti? E che cosa dirà? Alle 21:… - xblunotte : Gli inquirenti sui brogli a Reggio Calabria: 'Sistema collaudato, hanno votato persone morte da tempo' - leliocamilleri : E' bene che siano perseguiti gli odiatori di #LilianaSegre e un plauso agli inquirenti che li hanno identificati.… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” L'omicidio di #Bolzano: Benno parlerà con gli inquirenti? E che cosa dirà? Alle 21:… - LaCnews24 : Brogli a Reggio, gli inquirenti: ''Indagine non conclusa. Meta' degli scrutatori nominati da Castorina''… -

Piccoli gesti, come spiegano, che hanno 'limitato la libertà individuale delle parti offese'.Piano che, perinvestigatori, non solo è rimasto "fermo" al 2006 ma, quando a febbraio dell'anno scorso è scoppiata l'epidemia non è stato nemmeno applicato, nonostante le ..."Il dolore di questo momento spero che venga superato con la verità che emerge ma soprattutto possa essere un'occasione perché il popolo corleonese possa essere visto con uno sguardo diverso. Con uno ...Si terranno nel pomeriggio a Roma le audizioni delle ex ministre e di un dirigente del dipartimento Prevenzione sul mancato aggiornamento del piano pandemico ...