Giovanni Ciacci si è sentito male ed è svenuto: Adriana Volpe l'ha salvato chiamando i soccorsi (VIDEO) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Giovanni Ciacci ha avuto un malore mentre era al telefono Chi segue Giovanni Ciacci sa perfettamente che qualche mese fa è stato colpito dal Covid-19. Ovviamente questo tremendo virus gli ha lasciato dei segni sui suoi polmoni. Per questo motivo, a causa delle condizioni di salute precarie, l'ex volto di Detto Fatto ed opinionista di Barbara D'Urso è stato scartato dalla 15esima edizione de L'Isola dei Famosi che partirà il prossimo 15 marzo. Giorni fa il volto di Ogni Mattina avrebbe avuto un malore e mentre era al telefono con Adriana Volpe ha perso i sensi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto. Adriana Volpe lo ha salvato chiamando i soccorsi A rendere nota questa notizia è stato ...

