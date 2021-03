Fondi, esce alla ricerca di asparagi e si perde nel bosco: anziano ritrovato confuso e ferito (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paura a Fondi per un uomo di 80 anni che, nella notte, aveva smarrito la strada di casa. I Carabinieri di Fondi e i Vigili del Fuoco di Terracina sono riusciti a rintracciare l’anziano in località “Santoliva”. Il pensionato, originario di Itri, nel pomeriggio di ieri si era allontanato dalla propria abitazione alla ricerca di asparagi. L’80enne è stato localizzato nei pressi di un oliveto, in lieve stato confusionale e con abrasioni al viso, dovute ad una caduta. L’anziano è stato soccorso e successivamente visitato dai sanitari del 118. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paura aper un uomo di 80 anni che, nella notte, aveva smarrito la strada di casa. I Carabinieri die i Vigili del Fuoco di Terracina sono riusciti a rintracciare l’in località “Santoliva”. Il pensionato, originario di Itri, nel pomeriggio di ieri si era allontanato dpropria abitazionedi. L’80enne è stato localizzato nei pressi di un oliveto, in lieve stato confusionale e con abrasioni al viso, dovute ad una caduta. L’è stato soccorso e successivamente visitato dai sanitari del 118. su Il Corriere della Città.

