Fedez a Sanremo svela col suoilook l’iniziale del nome della bimba in arrivo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fedez sul palco dell’Ariston con tutta la famiglia. Almeno in senso figurato. Per la prima serata al Festival di Sanremo il rapper ha indossato una camicia Versace con le iniziali di tutta la famiglia Ferragnez: C (Chiara), F (Federico), L (Leone) e V. E tanto è bastato per alimentare il gossip del momento: il nome della bambina in arrivo. Fedez e il diario social su instagram guarda le foto Leggi anche › Francesca Michielin al ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021)sul palco dell’Ariston con tutta la famiglia. Almeno in senso figurato. Per la prima serata al Festival diil rapper ha indossato una camicia Versace con le iniziali di tutta la famiglia Ferragnez: C (Chiara), F (Federico), L (Leone) e V. E tanto è bastato per alimentare il gossip del momento: ilbambina ine il diario social su instagram guarda le foto Leggi anche › Francesca Michielin al ...

