Dl Sostegno, la bozza: blocco licenziamenti e Cig al 30 giugno, stralcio cartelle (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Cassa-Covid ed il prolungamento del blocco dei licenziamenti, ristori a fondo perduto ed il cambio di metodologia che elimina i codici Ateco, i risarcimenti per la filiera della neve e lo stralcio delle mini-cartelle. C’è tutto questo dentro la bozza del cosiddetto Dl Sostegno, il primo decreto “economico” che il governo Draghi sta mettendo a punto. stralcio cartelle stralcio per le cartelle entro i 5000 euro sanzione e interessi inclusi degli 2000-2015 e proroga al trenta aprile sia per l’invio di nuove cartelle esattoriali che per i pagamenti della ‘rottamazione ter’ e del ‘saldo e stralcio’ previsti dai dl fiscali dei precedenti governi. Cifre alla mano sono circa 60 milioni le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Cassa-Covid ed il prolungamento deldei, ristori a fondo perduto ed il cambio di metodologia che elimina i codici Ateco, i risarcimenti per la filiera della neve e lodelle mini-. C’è tutto questo dentro ladel cosiddetto Dl, il primo decreto “economico” che il governo Draghi sta mettendo a punto.per leentro i 5000 euro sanzione e interessi inclusi degli 2000-2015 e proroga al trenta aprile sia per l’invio di nuoveesattoriali che per i pagamenti della ‘rottamazione ter’ e del ‘saldo e’ previsti dai dl fiscali dei precedenti governi. Cifre alla mano sono circa 60 milioni le ...

