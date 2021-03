Decreto Sostegno, le bozze: indennizzi entro il 30 aprile in base al calo di fatturato mensile nel 2020. Stop ai licenziamenti fino a luglio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nuovi ristori sulla base del calo medio mensile del fatturato nel 2020 rispetto al 2019. Con i soldi che arriverebbero entro il 30 aprile, considerati i tempi necessari per costruire una nuova piattaforma gestita da Sogei. Altri due miliardi per i vaccini, compreso il trasporto e la somministrazione, e le terapie anti-Covid. licenziamenti bloccati fino a fine giugno e proroga della Cig Covid per tutto l’anno. Sospensione dell’invio di nuove cartelle per altri due mesi fino a fine aprile. Sono alcune delle misure indicate in una schema preliminare del Decreto Sostegno. Il lavoro sul testo però si preannuncia ancora lungo: sarà oggetto di riunioni continue in settimana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nuovi ristori sulladelmediodelnelrispetto al 2019. Con i soldi che arriverebberoil 30, considerati i tempi necessari per costruire una nuova piattaforma gestita da Sogei. Altri due miliardi per i vaccini, compreso il trasporto e la somministrazione, e le terapie anti-Covid.bloccatia fine giugno e proroga della Cig Covid per tutto l’anno. Sospensione dell’invio di nuove cartelle per altri due mesia fine. Sono alcune delle misure indicate in una schema preliminare del. Il lavoro sul testo però si preannuncia ancora lungo: sarà oggetto di riunioni continue in settimana ...

