Dal campo di gioco all’impresa, la 2a opportunità per ex atleti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Tornare sul ‘campo’ per rimettersi in gioco. Stavolta non da campioni dello sport, ma da aspiranti imprenditori che, grazie a un percorso di formazione specifico, tornano a scommettere su se stessi per una seconda carriera. E’ l’opportunità offerta, a ex atleti professionisti, dal programma ‘Digital & Entrepreneurship in Sports’, realizzato da LVenture Group in collaborazione con SKS365 attraverso il suo brand dedicato alla Csr, ‘Training Program’. Così, ex atleti professionisti, una volta terminata la loro carriera sportiva, possono tentare la strada imprenditoriale, sviluppando un’idea di business nel settore dell’economia digitale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Tornare sul ‘’ per rimettersi in. Stavolta non da campioni dello sport, ma da aspiranti imprenditori che, grazie a un percorso di formazione specifico, tornano a scommettere su se stessi per una seconda carriera. E’ l’offerta, a exprofessionisti, dal programma ‘Digital & Entrepreneurship in Sports’, realizzato da LVenture Group in collaborazione con SKS365 attraverso il suo brand dedicato alla Csr, ‘Training Program’. Così, exprofessionisti, una volta terminata la loro carriera sportiva, possono tentare la strada imprenditoriale, sviluppando un’idea di business nel settore dell’economia digitale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

NetflixIT : La grandezza di un campione si misura fuori dal campo. #IlDivinCodino arriva il 26 maggio su Netflix. - dariofrance : Firmato oggi un nuovo decreto che stanzia 50 mln di euro per live club, concerti, autori, artisti, esecutori e inte… - OptaPaolo : 60 - Álvaro Morata è andato a segno dopo soli 60 secondi dal suo ingresso in campo in #JuveSpezia: è il gol più vel… - TV7Benevento : Dal campo di gioco all'impresa, la 2a opportunità per ex atleti... - emmpad2 : RT @alexginotta: Recensioni, interviste, una dopo l'altra, sbocciano come fiori in un campo di grano baciato dal sole di primavera. Vuol di… -