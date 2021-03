Cantanti Sanremo 2021: le 5 canzoni più ascoltate e vendute dopo la prima puntata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Primo trionfo per Chiamami per nome, la canzone di Francesca Michielin e Fedez L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Primo trionfo per Chiamami per nome, la canzone di Francesca Michielin e Fedez L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Agenzia_Ansa : 'A norma di regolamento, Irama deve ritirarsi dalla gara dei Big del Festival di Sanremo'. Così il direttore di Rai… - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - rossaIII : @LaStampa Il solito Sanremo che boccia i bravi cantanti e le vere promesse per polemizzare su altro e distrarre gli oranti - LauraFrigerio : Sanremo 2021: i cantanti e gli ospiti della seconda serata - simoneruvioli : RT @Meta__Moro: In neanche 24 ore di Sanremo abbiamo: - 2 Positivi - un presunto plagio dei Maneskin - Irama squalificato - protesta dei r… -