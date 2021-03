20.884 casi e 347 morti. Risarcimento anche per gli infermieri che rifiutano vaccino e mascherina (Di mercoledì 3 marzo 2021) anche i sanitari che dicono no al vaccino e ai dispositivi di protezione individuale, verrà assicurato il Risarcimento in caso di infezione da Coronavirus. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 20.884 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 347 morti. Covid: anche i no L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 3 marzo 2021)i sanitari che dicono no ale ai dispositivi di protezione individuale, verrà assicurato ilin caso di infezione da Coronavirus. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 20.884 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 347. Covid:i no L'articolo proviene da Leggilo.org.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 marzo: 20.884 nuovi casi e 347 morti - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: 20.884 nuovi casi e 347 morti - tanocanario : RT @Antonio_Caramia: 347 morti per #COVID19 98.635 da inizio pandemia ??20.884 nuovi casi Valore più alto dal 1° gennaio Mercoledì peggiore… - genovesergio76 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, 20.884 nuovi casi con 358.884 tamponi. Nuovo aumento dei ricoverati, oltre 220 ingressi in terapia intens… - LaskaJuventus : RT @TgrRai: #COVID 20.884 nuovi casi in 24 ore su 358.884 tamponi processati. Indice di positività al 5,9%. 347 nuovi decessi (98.635 da in… -