Teatro | le “Nude Verità” | il Tram torna in streaming con uno spettacolo inedito

(Di martedì 2 marzo 2021) Era il 24 ottobre 2020, quando fu firmato il DPCM che chiuse le porte dei teatri, ma ildi via Port’Alba a Napoli non si è mai fermato e da questa settimanaanche a fare compagnia ai propri spettatori con unoin: “”, in scena venerdì 5 marzo alle ore 19. “Ilvive grazie al sostegno dei tanti spettatori, allievi, artisti, curiosi, che ogni giorno frequentano la nostra piccola sala – spiega il direttore artistico Mirko Di Martino -. La chiusura dei teatri avrebbe potuto essere il colpo di grazia, per noi. Abbiamo invece cercato strade alternative: siamo riusciti a spostare online alcune delle attività, ma, soprattutto, abbiamo provato a trasformare il limite in un’opportunità, inventando formule ...

Il video sarà visibile per le successive 24 ore. "Nude verità" è una produzione del Teatro TRAM con la compagnia Teatro dell'Osso, da un'idea del direttore artistico Mirko Di Martino, con la regia di ...