“Se sarà Zlatan ci farà morire dalle risate”: parola di Diletta Leotta (Di martedì 2 marzo 2021) Invitata da Buddyfit, piattaforma di cui è testimonial con Ibrahimovic, la conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta ha partecipato a una “special class” con i trainer Carol Enrico, Veronica Contratti e Pierluigi Gallucci che l’hanno accompagnata in una serie di esercizi dedicati alla parte bassa del corpo, con l’obiettivo di tonificare, rafforzare e modellare i glutei, senza tralasciare gambe e addome. La battuta su Ibra a Sanremo Tra un esercizio e l’altro, non poteva mancare un riferimento al metaforico passaggio del testimone tra i due volti della piattaforma Buddyfit sul palco del Festival di Sanremo che comincia stasera: “Consigli per Ibra a Sanremo? Zlatan non ha bisogno di consigli – ride Diletta – perché lui è nato per fare lo showman. L’unico che posso dargli è di essere se stesso: ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 marzo 2021) Invitata da Buddyfit, piattaforma di cui è testimonial con Ibrahimovic, la conduttrice televisiva e radiofonicaha partecipato a una “special class” con i trainer Carol Enrico, Veronica Contratti e Pierluigi Gallucci che l’hanno accompagnata in una serie di esercizi dedicati alla parte bassa del corpo, con l’obiettivo di tonificare, rafforzare e modellare i glutei, senza tralasciare gambe e addome. La battuta su Ibra a Sanremo Tra un esercizio e l’altro, non poteva mancare un riferimento al metaforico passaggio del testimone tra i due volti della piattaforma Buddyfit sul palco del Festival di Sanremo che comincia stasera: “Consigli per Ibra a Sanremo?non ha bisogno di consigli – ride– perché lui è nato per fare lo showman. L’unico che posso dargli è di essere se stesso: ...

gwaeldellafossa : Ma stasera ci sarà un avviso ad un certo punto in cui sarà scritto 'Zlatan non apparirà più per questa sera, potete… - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic verso il rientro contro il Manchester United a San Siro: Zlatan Ibrahimovic non sarà in campo co… - SMSNEWSOFFICIAL : SANREMO2021 – Questa sera prende il via il Festival. Amadeus: “Sarà una serata particolare”. Matilda De Angelis: “S… - RodolfoBabusci1 : La par condicio calcistica sanremese: festival scorso la vedette fu CR7, l'attuale sarà Zlatan. Ma, onestamente, a far cosa??? - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ibra: Sanremo? Se faccio bene trovo altro lavoro: Contento di essere al Festival “ma ancora no… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà Zlatan Sanremo 2021, sale sul palco Diodato con 'Fai rumore' ... il festival ci sarà. I big che si esibiranno stasera sono 13, mentre nella sezione giovani saranno ... il calciatore Zlatan Ibrahimovic, l'infermiera Alessia Bonari e la banda della Polizia di Stato. ...

Festival di Sanremo 2021 al via. Amadeus: "Quest'anno il cuore batte più forte". DIRETTA ... presenti anche la stella del cinema Matilda De Angelis , Zlatan Ibrahimovi e Achille Lauro che ... - di Redazione Sky Tg24 39 minuti fa Arisa apre la gara: sarà sua la prima performance Arisa racconta ...

Calcio: Pioli, 'Ibra a Sanremo? Salterà 2 allenamenti ma alle partite ci sarà' Affaritaliani.it ... il festival ci. I big che si esibiranno stasera sono 13, mentre nella sezione giovani saranno ... il calciatoreIbrahimovic, l'infermiera Alessia Bonari e la banda della Polizia di Stato. ...... presenti anche la stella del cinema Matilda De Angelis ,Ibrahimovi e Achille Lauro che ... - di Redazione Sky Tg24 39 minuti fa Arisa apre la gara:sua la prima performance Arisa racconta ...