Sanremo, parla Ibrahimovic: “Il mio compenso andrà in beneficenza. Qui per battere record di ascolti” (Di martedì 2 marzo 2021) Non gli basta il calcio, Zlatan vuole battere tutti i record. Anche a Sanremo: “Amadeus mi ha chiamato per spaccare ogni record. E io mi presento qui, ci divertiamo”. Ha detto l’attaccante del Milan in conferenza stampa. Ci divertiamo è la parola chiave, anche perché l’attaccante darà il compenso in beneficenza: “I soldi non sono importanti, le cose si fanno perché le vuoi fare. Vengo qui con il cuore per fare vedere che sono riconoscente con l’Italia”. L’infortunio rimediato con la Roma non cambierà i suoi piani a Sanremo, dove sosterrà un attento piano di ripresa: “Il programma è sempre uguale, sono stato sfortunato ad avere una piccola lesione, ma non cambia niente per il programma del Festival. Movimenti? Posso fare tutto, non c’è problema, dipende da ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 marzo 2021) Non gli basta il calcio, Zlatan vuoletutti i. Anche a: “Amadeus mi ha chiamato per spaccare ogni. E io mi presento qui, ci divertiamo”. Ha detto l’attaccante del Milan in conferenza stampa. Ci divertiamo è la parola chiave, anche perché l’attaccante darà ilin: “I soldi non sono importanti, le cose si fanno perché le vuoi fare. Vengo qui con il cuore per fare vedere che sono riconoscente con l’Italia”. L’infortunio rimediato con la Roma non cambierà i suoi piani a, dove sosterrà un attento piano di ripresa: “Il programma è sempre uguale, sono stato sfortunato ad avere una piccola lesione, ma non cambia niente per il programma del Festival. Movimenti? Posso fare tutto, non c’è problema, dipende da ...

LuciaLena2 : RT @falcions85: Meloni: 'Quando parlai con Draghi gli dissi che serviva discontinuità sulla sulla gestione commissariale'. La stessa che al… - falcions85 : Meloni: 'Quando parlai con Draghi gli dissi che serviva discontinuità sulla sulla gestione commissariale'. La stess… - italiaserait : Sanremo, parla Ibrahimovic: “Il mio compenso andrà in beneficenza. Qui per battere record di ascolti” - Monta911 : Nuovo articolo! Oggi si parla di #Sanremo in vista della sua partenza di questa sera! - CazzeggiareE : Mo si parla solo di Sanremo???? No x carità. Abbiate pietà -