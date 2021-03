Renzi risponda sui suoi rapporti con l’Arabia Saudita e chieda scusa (Di martedì 2 marzo 2021) Se Matteo Renzi pensa di aver chiuso la questione sui suoi legami con l’Arabia Saudita e con il principe Mohammed bin Salman con auto interviste, tweet o dirette Facebook si sbaglia di grosso. Il rapporto indipendente delle Nazioni Unite del 2019 e quello della Cia diffuso nei giorni scorsi sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi parlano chiaro. La crisi di Governo è finita e il tempo pure: è ora che il leader di Italia Viva la smetta di scappare dalle sue responsabilità e chiarisca la vicenda davanti al Paese. Questa non è una questione contabile come Renzi, in maniera ridicola, vuole farla apparire. È una questione interamente politica, aggravata dal fatto che parliamo di un ex presidente del Consiglio e senatore della Repubblica in carica. Come MoVimento 5 Stelle, abbiamo posto a ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 2 marzo 2021) Se Matteopensa di aver chiuso la questione suilegami cone con il principe Mohammed bin Salman con auto interviste, tweet o dirette Facebook si sbaglia di grosso. Il rapporto indipendente delle Nazioni Unite del 2019 e quello della Cia diffuso nei giorni scorsi sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi parlano chiaro. La crisi di Governo è finita e il tempo pure: è ora che il leader di Italia Viva la smetta di scappare dalle sue responsabilità e chiarisca la vicenda davanti al Paese. Questa non è una questione contabile come, in maniera ridicola, vuole farla apparire. È una questione interamente politica, aggravata dal fatto che parliamo di un ex presidente del Consiglio e senatore della Repubblica in carica. Come MoVimento 5 Stelle, abbiamo posto a ...

A. Saudita: Fratoianni, 'Renzi imbarazzante, risponda a giornalisti non a se stesso' 'Ieri Renzi ha risposto a se stesso, ponendosi domande che nessuno gli aveva fatto. Imbarazzante. Rimaniamo in attesa di una conferenza stampa dove risponda a domande dei giornalisti. Ieri sera Renzi ha risposto a se stesso ponendosi domande che nessuno gli aveva posto. Eludendo ancora una volta il cuore del problema'. Lo afferma il segretario ...

A. Saudita: Fratoianni, 'Renzi imbarazzante, risponda a giornalisti non a se stesso' 'Ieri Renzi ha risposto a se stesso, ponendosi domande che nessuno gli aveva fatto. Imbarazzante. Rimaniamo in attesa di una conferenza stampa dove risponda a domande dei giornalisti. Ieri sera Renzi ha risposto a se stesso ponendosi domande che nessuno gli aveva posto. Eludendo ancora una volta il cuore del problema'. Lo afferma il segretario ...

