Renzi: «Odio contro di me, ma non ho paura. Zingaretti? Immolato sull’altare di Conte» (Di martedì 2 marzo 2021) Renzi intervista a “Il Giornale” – Martedì 2 marzo 2021. «I 5 stelle versano in una crisi profondissima che non sarà risolta dall’arrivo di Giuseppe Conte. Io sono felice per Conte, ma non penso che basti lui per tenere insieme e rimettere in piedi l’esperienza grillina. Semmai la scelta di Conte di accettare la guida del movimento rende ancor più palese la politica masochista del Pd e di Zingaretti. Si sono immolati sull’altare di Conte, mi hanno descritto come un nemico di classe per aver fatto cadere il Governo guidato da lui, lo avevano indicato come il capo della coalizione giallorossa e ora se lo ritrovano leader dei 5stelle!? Leader di un partito concorrente. Non ho parole». Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un’intervista a “Il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 marzo 2021)intervista a “Il Giornale” – Martedì 2 marzo 2021. «I 5 stelle versano in una crisi profondissima che non sarà risolta dall’arrivo di Giuseppe. Io sono felice per, ma non penso che basti lui per tenere insieme e rimettere in piedi l’esperienza grillina. Semmai la scelta didi accettare la guida del movimento rende ancor più palese la politica masochista del Pd e di. Si sono immolatidi, mi hanno descritto come un nemico di classe per aver fatto cadere il Governo guidato da lui, lo avevano indicato come il capo della coalizione giallorossa e ora se lo ritrovano leader dei 5stelle!? Leader di un partito concorrente. Non ho parole». Così il leader di Italia Viva Matteoin un’intervista a “Il ...

