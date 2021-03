PlayStation Store: niente più film e contenuti TV ecco a partire da quando (Di martedì 2 marzo 2021) Nei prossimi mesi non sarà più possibile acquistare e noleggiare film sul PlayStation Store, la notizia arriva direttamente da Sony Brutte notizie per gli amanti del cinema in formato PlayStation. Il PlayStation Store, la vetrina digitale di Sony, non offrirà più la possibilità di acquistare e noleggiare film e contenuti televisivi a partire dal 31 agosto. Ad annunciarlo è stata la stessa Sony Interactive Entertainment proprio oggi. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. PlayStation Store: sarà comunque possibile continuare a guardare i film acquistati anche dopo che questi saranno rimossi dal negozio virtuale di Sony Ebbene sì, la notizia è di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 2 marzo 2021) Nei prossimi mesi non sarà più possibile acquistare e noleggiaresul, la notizia arriva direttamente da Sony Brutte notizie per gli amanti del cinema in formato. Il, la vetrina digitale di Sony, non offrirà più la possibilità di acquistare e noleggiaretelevisivi adal 31 agosto. Ad annunciarlo è stata la stessa Sony Interactive Entertainment proprio oggi. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: sarà comunque possibile continuare a guardare iacquistati anche dopo che questi saranno rimossi dal negozio virtuale di Sony Ebbene sì, la notizia è di ...

zFrocs : RT @Pudimdemorang00: @zfrocs dale - Pudimdemorang00 : @zfrocs dale - fmv_games : RT @IlGratuito: Ratchet & Clank è GRATIS sul Playstation Store grazie all'iniziativa Sony Play At Home #ibelloilbruttoegratuito https://t.c… - ccm_italia : Non sai come acquistare un gioco sul PS Store? Ecco la soluzione - komplice187 : Un poco de bug #Cyberpunk2077 -