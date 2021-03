Paura e delirio a Tor Bella Monaca | 39enne ferito con una forbice

(Di martedì 2 marzo 2021) Nonostante si provi a riqualificare il quartiere, Torrimane una delle zone di Roma con il più alto tasso di criminalità. L’evento accaduto recentemente avvalora questa tesi. Nei pressi di viale Santa Rita da Cascia un uomo di 39 anni, mentre era in cerca di sostanze stupefacenti con una donna, è statoad un braccio con una. Subito sono stati richiesti i soccorsi. Gli agenti intervenuti, saputo che il fatto si è verificato in una zona di spaccio, hanno potuto ipotizzare l’identikit dell’aggressore. La foto è stata fatta visionare alla vittima che non ha avuto dubbi: è stato un 27enne romano con precedenti, anche lui assuntore di droga che frequenta quella zona. Il violento è stato rintracciato poco dopo ed è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. La faccenda non è finita qui ...

DinamoPress

