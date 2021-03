Nuovo tapiro d’oro per Belen Rodriguez | è la più attapirata di sempre

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 2 marzo 2021) Unincontro tra Valerio Staffelli e. L’inviato di Striscia la notizia a quanto pare ha un debole per la bella show girl visto che si sta toccando ilrecord! Perinfatti arriva oggi ilnumero 30: è lei ad aver ricevuto il maggior numero di tapiri nella storia di Striscia la notizia. Ma questa volta che cosa ha fatto? Per chi non lo sapesse, la showgirl argentina, incinta di cinque mesi, è finita al centro delle polemiche perché sabato era all’inaugurazione di un locale milanese, zona Lambrate, dove più di 400 ospiti hanno ballato senza mascherine e distanziamento.ha già spiegato, prima ancora di prendere il, che lei era in quel posto per pranzo ma che è andata via subito dopo, avendo , visto che è ...