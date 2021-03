NAS: controlli anti-Covid nei bar degli ospedali. 132 casi di irregolarità (Di martedì 2 marzo 2021) La salute del cittadino è il focus da tenere sempre ben in alto. E’ per questo che il Comitato Carabinieri per la Tutela della Salute, insieme al Ministero della Salute, ha realizzato, nel corso dell’attuale emergenza Covid, una campagna di controlli a livello nazionale presso tutti i bar e i servizi di ristoro posti all’interno di ospedali e presidi sanitari pubblici e privati. Luoghi, questi, che nascono per garantire una sicurezza troppo spesso messa in dubbio, e che nel bel mezzo di una pandemia – qualora non fosse ancora chiaro – è necessario garantire a tutti quei cittadini che fanno accesso a tali centri per la somministrazione di alimenti e bevande, sia in virtù della salubrità dei prodotti consumati, sia per la protezione da possibili contagi del virus. NAS: 132 casi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) La salute del cittadino è il focus da tenere sempre ben in alto. E’ per questo che il Comitato Carabinieri per la Tutela della Salute, insieme al Ministero della Salute, ha realizzato, nel corso dell’attuale emergenza, una campagna dia livello nazionale presso tutti i bar e i servizi di ristoro posti all’interno die presidi sanitari pubblici e privati. Luoghi, questi, che nascono per garre una sicurezza troppo spesso messa in dubbio, e che nel bel mezzo di una pandemia – qualora non fosse ancora chiaro – è necessario garre a tutti quei cittadini che fanno accesso a tali centri per la somministrazione di alimenti e bevande, sia in virtù della salubrità dei prodotti consumati, sia per la protezione da possibili contagi del virus. NAS: 132di ...

repubblica : Covid, i controlli dei Nas negli ospedali italiani: irregolari uno su tre: Ispezioni in 382 bar: in molte strutture… - MediasetTgcom24 : Controlli dei Nas nei bar degli ospedali: irregolarità in più di uno su tre #nas - RaiNews : Tra le irregolarità accertate vi è anche l'inosservanza delle misure di contenimento epidemico - AndFranchini : #Covid: controlli #Nas in bar ospedali, irregolari uno su 3 - Cronaca - ANSA - MafMeduri : Controlli dei Nas nei bar degli ospedali: irregolarità a Catanzaro, Cosenza e Paola -