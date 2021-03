Lazio Torino non sarà rinviata: la decisione del Consiglio di Lega (Di martedì 2 marzo 2021) Il Consiglio di Lega convocato d’urgenza ha ribadito l’intenzione di non voler rinviare il match tra Lazio Torino Il Consiglio di Lega ha deciso in questi momenti che Lazio-Torino non sarà rinviata. Convocato d’urgenza, il Consiglio ha ribadito l’intenzione di non rinviare il match questa sera, valido come anticipo della 25ª giornata. È quasi certo quindi che la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo all’Olimpico mentre il Torino – bloccato dall’Asl – non sarà a Roma per il match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Ildiconvocato d’urgenza ha ribadito l’intenzione di non voler rinviare il match traIldiha deciso in questi momenti chenon. Convocato d’urgenza, ilha ribadito l’intenzione di non rinviare il match questa sera, valido come anticipo della 25ª giornata. È quasi certo quindi che la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo all’Olimpico mentre il– bloccato dall’Asl – nona Roma per il match. Leggi su Calcionews24.com

