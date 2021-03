L’Austria spacca l’Ue sui vaccini, Kurz: «Faremo da soli, l’Ema è lenta». Verso un accordo per produrre con Israele (Di martedì 2 marzo 2021) Sebastian Kurz sta per partire in viaggio Verso Israele, ma prima vuole incontrare i rappresentanti delle principali società farmaceutiche austriache. Lo scopo della visita nel Paese mediorientale, esempio mondiale per l’efficienza nella campagna vaccinale contro il Coronavirus, è chiaro: consolidare un rapporto privilegiato in ambito sanitario. «In futuro non Faremo più affidamento sull’Ue – per quanto riguarda i vaccini – e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrremo dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreremo insieme alla ricerca di opzioni di trattamento», ha dichiarato il cancelliere austriaco in una nota diffusa dalL’Austria Presse ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) Sebastiansta per partire in viaggio, ma prima vuole incontrare i rappresentanti delle principali società farmaceutiche austriache. Lo scopo della visita nel Paese mediorientale, esempio mondiale per l’efficienza nella campagna vaccinale contro il Coronavirus, è chiaro: condare un rapporto privilegiato in ambito sanitario. «In futuro nonpiù affidamento sul– per quanto riguarda i– e, insieme a, nei prossimi annimo dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreremo insieme alla ricerca di opzioni di trattamento», ha dichiarato il cancelliere austriaco in una nota diffusa dalPresse ...

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Ue spaccata sui vaccini Il piano che mette in crisi l'Europa #2marzo #vaccini #Europa - trilubiusgrow : RT @Affaritaliani: Ue spaccata sui vaccini Il piano che mette in crisi l'Europa #2marzo #vaccini #Europa - Affaritaliani : Ue spaccata sui vaccini Il piano che mette in crisi l'Europa #2marzo #vaccini #Europa - ilriformista : #Kurz (e la Danimarca) spaccano l’UE e annunciano la produzione del #vaccino in Israele, con @matteosalvinimi che c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Austria spacca Carnevale, 60 anni di cadute e risalite: «La fame da bambino, il Carnevale con Maradona, il vaffa a Vicini,... Corriere della Sera