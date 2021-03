La Marina Usa prevede di utilizzare sciami di droni “vaganti” da sottomarini e navi (Di martedì 2 marzo 2021) Il 28 febbraio Raytheon si è aggiudicata un contratto da 32 milioni di dollari per sviluppare un sistema di droni sciame in grado di operare autonomamente secondo il principio delle “munizioni vaganti” per la U.S. Navy. Il contratto prevede la creazione di un nuovo sistema basato sul Coyote Block 3 (Cb3) Autonomous Strike già acquisito InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 2 marzo 2021) Il 28 febbraio Raytheon si è aggiudicata un contratto da 32 milioni di dollari per sviluppare un sistema disciame in grado di operare autonomamente secondo il principio delle “munizioni” per la U.S. Navy. Il contrattola creazione di un nuovo sistema basato sul Coyote Block 3 (Cb3) Autonomous Strike già acquisito InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Marina Usa Sudan: per la prima volta in decenni in visita c'è nave da guerra Usa Nella giornata di ieri, dopo anni ed anni, una nave da guerra della Marina militare degli Stati Uniti ha gettato l'ancora a Port Sudan, sulla costa del Mar Rosso. A riferirlo è il quotidiano "Asharq al Wasat" , sottolineando che l'ultima visita di una nave da guerra ...

Sudan: nave da guerra Usa in visita per la prima volta in decenni Khartum, 02 mar 07:28 - Una nave da guerra della Marina militare degli Stati Uniti ha gettato l'ancora a Port Sudan, sulla costa del Mar Rosso, nella giornata di ieri, primo marzo. Lo riferisce il quotidiano "Asharq al Wasat", sottolineando che l'...

Nella giornata di ieri, dopo anni ed anni, una nave da guerra della Marina militare degli Stati Uniti ha gettato l'ancora a Port Sudan, sulla costa del Mar Rosso. A riferirlo è il quotidiano "Asharq al Wasat" , sottolineando che l'ultima visita di una nave da guerra ...