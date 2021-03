Irama | salta esizione a Sanremo 2021 | componente dello staff positivo al Covid | ecco che succede

(Di martedì 2 marzo 2021)l’esibizione dial Festival di. Come fa sapere La Presse, undella band dell’ex vincitore di Amici è risultatoal, fermando “momentaneamente” la sua gara musicale.non si esibisce:del suoalAl suo posto si esibirà Noemi e, in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Purtroppo, nonostante le attenzioni, iniziano gli imprevisti, e a poche ore dalla diretta arriva l'annuncio che, che avrebbe dovuto essere stasera tra i Big in gara, non si esibirà . Un brutto ...l'esibizione dial Festival di Sanremo 2021 . Come fa sapere La Presse , un componente della band dell'ex vincitore di Amici è risultato positivo al Covid , fermando "momentaneamente" la ...Questa sera, l'attesissimo appuntamento con la prima puntata del Festival di Sanremo, ma Irama non potrà esibirsi: Amadeus corre ai ripari.Un collaboratore dello staff di Irama è risultato positivo al covid, pertanto, il cantante negativo al tampone molecolare canterà domani. Noemi stasera ...