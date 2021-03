Hertz | 4 | 2 miliardi da fondi d’investimento per uscire dalla bancarotta

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) –, colosso statunitense dell’autonoleggio, ha iniziato le procedure perdal Chapter 11, la procedura d’insolvenza prevista dall’ordinamento USA e finalizzata alla riorganizzazione aziendale. La società ha annunciato che duedi investimento sono pronti a impegnare fino a 4,2di dollari per acquistare fino al 100% (e comunque non meno della maggioranza) delle azioni ordinarie. Il piano prevede che Knighthead Capital Management e Certares Opportunities fungano da sponsor del percorso di uscitaprocedura di, immettendo i 4,2. Questo investimento si unirebbe a un nuovo finanziamento da 1 miliardo di dollari e una nuova linea di credito revolving da 1,5di ...

Questo investimento si unirebbe a un nuovo finanziamento da 1 miliardo di dollari e una nuova linea di credito revolving da 1,5di dollari. Se tutto andrà secondo i piani,potrebbe ...