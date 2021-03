Gravina | Lazio-Torino? Oggettiva impossibilità di giocare | ma non è come Juve-Napoli

michelemalfatti : A Gravina il desiderio di intervenire in maniera analoga quando il @GenoaCFC fu costretto prima a partire per Napol… - Vik241076 : RT @Juventina962: Dal Pino : Lazio-Torino? Purtroppo esiste il precedente di Juve - Napoli. Gravina : Lazio-Torino? situazione diversa ris… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Caos Lazio-Torino, Gravina: 'Situazione diversa da Juve-Napoli' - - Fprime86 : RT @tuttosport: #Gravina: “#Lazio-#Torino? C'è oggettiva impossibilità di giocare' - Fprime86 : RT @CorSport: #Lazio-#Torino, #Gravina: “Impossibile giocare. Juve-Napoli caso diverso” -

Sul caos legato alla disputa di- Torino è intervenuto anche il presidente della Figc, Gabriele: "Da questa situazione ne usciremo soltanto attenendoci al protocollo, un gentleman ...Inoltre sul caso è intervenuto anche Gabriele, presidente della Figc: "C'è una oggettiva ... Lada parte sua ha effettuato il regolare allenamento mattutino, partirà nel pomeriggio alla ...Ormai è assodato che, si spera solo per questa stagione, tra Lazio e Torino c'è sempre di mezzo il Covid-19. All'andata il problema riguardò i biancocelesti - in attesa del processo e delle possibili ..."Non do consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva" afferma il presidente della Figc.