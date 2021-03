Governo, Di Battista: “Tornare al M5s? No, nemmeno con Conte” (Di martedì 2 marzo 2021) Governo, Di Battista chiude definitivamente ad un ritorno al M5s. nemmeno con la presenza dell’ex premier Conte Dopo l’ultima crisi di Governo, il Movimento 5 Stelle si è trovato completamente scisso a livello interno. Tra i “dissidenti” che hanno deciso di abbandonare la nave, Alessandro Di Battista. Poco fa, rispondendo alla domanda di un utente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 marzo 2021), Dichiude definitivamente ad un ritorno alcon la presenza dell’ex premierDopo l’ultima crisi di, il Movimento 5 Stelle si è trovato completamente scisso a livello interno. Tra i “dissidenti” che hanno deciso di abbandonare la nave, Alessandro Di. Poco fa, rispondendo alla domanda di un utente L'articolo proviene da Inews.it.

