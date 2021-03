GF Vip | Tommaso Zorzi show in albergo | cosa è successo durante la festa dopo la puntata

Leggi su funweek

(Di martedì 2 marzo 2021) Il trionfo dial Grande Fratello Vip non è certo giunto inaspettata, ma sapete cheha combinato inil vincitore del reality subitolafinale?ne ha fatte davvero di tutti i colori, come ovviamente il suo stile ci ha abituato in questi mesi di GF Vip. Maavrà mai fatto? LEGGI ANCHE — GF Vip, Signorini e l’abbraccio conlaGasato per la vittoria,ha dato vita a un vero e proprioinlafinale del GF Vip. Foto: per ...