GF Vip | Tommaso Zorzi scatenato dopo il trionfo | festeggia coi tacchi – VIDEO

(Di martedì 2 marzo 2021) Tutto ha un inizio e una fine. Il GF Vip non fa eccezione e nella serata di ieri 1 marzo è andato in scena l’ultimo atto del reality show più seguito dagli italiani. Il vincitore è statoche al televoto ha sconfitto Pierpaolo Petrelli. Terza classificata la showgirl Stefania Orlando, amica dell’influencer milanese, L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Grande Fratello Vip: trionfa Zorzi, Pretelli battuto al televoto - Corriere : Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2021 - repubblica : Grande Fratello Vip, il vincitore è Tommaso Zorzi: L'influencer milanese ha conquistato la quinta edizione del real… - Liliwhities : RT @Lavitafaschif0: Curiosità: Tommaso è il vincitore con la percentuale più alta (68%) ottenuta nel televoto finale di tutte e 5 le edizio… - h__stylesgirl : RT @Lavitafaschif0: Curiosità: Tommaso è il vincitore con la percentuale più alta (68%) ottenuta nel televoto finale di tutte e 5 le edizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso

Sembra scoppiata la pace traZorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Dopo la finale del Grande Fratello, MTR è comparsa in una live Instagram insieme al vincitore del reality e alla collega conduttrice, ......prima di entrare nella Casa del Grande Fratello- ha pubblicato il libro 'Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri' (Mondadori). Accompagnati da mille fuochi d'artificio Pierpaolo e...Il Grande Fratello Vip ha il suo vincitore: Tommaso Zorzi. L'influencer non si aspettava questo trionfo e così ha festeggiato scatenandosi sui tacchi.Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...