GF Vip 5 | la sorella di Tommaso accende Twitter | le parole di Gaia Zorzi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 2 marzo 2021) Data per certa nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip (anche se lei afferma di non sentirsi affatto pronta),di, vincitore di questo GF Vip 5, nel corso della festa post reality show ha pubblicato una foto die Dayane che ballavano insieme commentandola così: “Agree o disagree (d’accordo oppure no, ndr), ma loro due hanno segnato questo GF”. Ovviamenteè stata molto criticata da parte dei sostenitori di, i quali hanno votato in massa proprio per far vincere il loro beniamino a dispetto dell’odio da parte dei brasiliani fan di Dayane Mello, che hanno invece sempre votato contro di lui, cercando in ogni modo di ostacolarlo. Tuttavia ledelladi ...