Basket: Dinamo Sassari, prima amara nella seconda fase di Champions League. Saragozza passa in Sardegna (Di martedì 2 marzo 2021) La Dinamo Sassari comincia male la seconda fase della Basketball Champions League 2020-2021. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco esce sconfitta al PalaSerradimigni: a superarla il Casademont Saragozza con il punteggio di 83-95. Mattatore della serata Jonathan Barreiro con 26 punti e un mortifero 6/6 da tre, mentre dall’altra parte non basta la coppia Marco Spissu-Miro Bilan, l’uno 24 punti, l’altro 26, ma con supporto non sufficiente da parte del resto della squadra. Il primo quarto fa già capire l’andazzo del match: segnano Bilan e Treier, ma subito Sulaimon fa partire un parziale di 2-17 a favore degli iberici, cui collabora anche Ennis. Spissu prova a riavvicinare la Dinamo con due conclusioni dall’arco, ma interviene Wiley a ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Lacomincia male ladellaball2020-2021. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco esce sconfitta al PalaSerradimigni: a superarla il Casademontcon il punteggio di 83-95. Mattatore della serata Jonathan Barreiro con 26 punti e un mortifero 6/6 da tre, mentre dall’altra parte non basta la coppia Marco Spissu-Miro Bilan, l’uno 24 punti, l’altro 26, ma con supporto non sufficiente da parte del resto della squadra. Il primo quarto fa già capire l’andazzo del match: segnano Bilan e Treier, ma subito Sulaimon fa partire un parziale di 2-17 a favore degli iberici, cui collabora anche Ennis. Spissu prova a riavvicinare lacon due conclusioni dall’arco, ma interviene Wiley a ...

