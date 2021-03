Auto, in Lombardia bonus esauriti in un giorno e mezzo (Di martedì 2 marzo 2021) Alle 12 del secondo giorno di apertura delle prenotazioni sono già finiti i 16,2 milioni a disposizione. Restano i contributi statali per elettriche e ibride plug-in, in esaurimento quelli per ibride e motori tradizionali Leggi su ilsole24ore (Di martedì 2 marzo 2021) Alle 12 del secondodi apertura delle prenotazioni sono già finiti i 16,2 milioni a disposizione. Restano i contributi statali per elettriche e ibride plug-in, in esaurimento quelli per ibride e motori tradizionali

