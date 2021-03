Aiello, tutto su di lui: età, altezza, brani e Sanremo (Di martedì 2 marzo 2021) Antonio Aiello, comunemente conosciuto come Aiello, è riuscito a farsi apprezzare negli ultimi anni grazie a singoli come Arsenico, che ha contribuito a far conoscere il cantante cosentino al grande pubblico. Sarà infatti tra i cantanti “Big” al Festival di Sanremo 2021. Chi è Aiello? Nato a Cosenza, cresce praticamente con la musica, districandosi tra diversi generi e strumenti musicali ed inizia a studiare prima pianoforte, poi violino, dall’età di 10 anni, e dall’età di 16 anni inizia a cantare. Dopo aver conseguito il diploma di Liceo scientifico ha ottenuto una laurea triennale all’Università della Calabria in scienze della comunicazione l’Unical e una magistrale in Economia alla Luiss. La sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo è datata 2011, quando partecipa alle Nuove proposte del Festival di ... Leggi su giornal (Di martedì 2 marzo 2021) Antonio, comunemente conosciuto come, è riuscito a farsi apprezzare negli ultimi anni grazie a singoli come Arsenico, che ha contribuito a far conoscere il cantante cosentino al grande pubblico. Sarà infatti tra i cantanti “Big” al Festival di2021. Chi è? Nato a Cosenza, cresce praticamente con la musica, districandosi tra diversi generi e strumenti musicali ed inizia a studiare prima pianoforte, poi violino, dall’età di 10 anni, e dall’età di 16 anni inizia a cantare. Dopo aver conseguito il diploma di Liceo scientifico ha ottenuto una laurea triennale all’Università della Calabria in scienze della comunicazione l’Unical e una magistrale in Economia alla Luiss. La sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo è datata 2011, quando partecipa alle Nuove proposte del Festival di ...

hznll28 : RT @maliksvoicee: io non vedo l'ora di sentire Aiello, quindi essendo terzo più o meno canterà verso le 23 se tutto va bene - BarileMicaela : RT @maliksvoicee: io non vedo l'ora di sentire Aiello, quindi essendo terzo più o meno canterà verso le 23 se tutto va bene - maliksvoicee : io non vedo l'ora di sentire Aiello, quindi essendo terzo più o meno canterà verso le 23 se tutto va bene - illictivy : aiello dammi tutto - Giornaleditalia : Sanremo, chi è Aiello: canzone, curiosità, Instagram, tutto su di lui -