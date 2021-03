Vaccini | finanziamento al Gvgh di Siena contro 2 infezioni resistenti

(Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Una 'iniezione' di fondi per la ricerca didue gravibatteriche, lo streptococco di gruppo A e la salmonella invasiva. Carb-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) ha annunciato la decisione di finanziare Gsk Biologicals e la sua affiliata, il Gsk Vaccines Institute for Global Health () con sede a, per lo sviluppo di due nuovivolti alla prevenzione diche uccidono ogni anno migliaia di persone in tutto il mondo e per cui non esiste ancora un vaccino disponibile. I fondi erogati, se gli obiettivi di progetto verranno raggiunti, ammonteranno a oltre 18 milioni di dollari. E' la prima volta che Carb-X - che fa capo all'università di Boston e che ...

E' la prima volta che Carb-x assegna questo tipo di finanziamento nel nostro Paese. "I vaccini sono una delle armi più potenti per la lotta contro l'antibiotico resistenza.