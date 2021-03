(Di lunedì 1 marzo 2021) Laguarda al futuro e prepara altri quattro rinnovo di contratto. Questa volta i nomi sono quelli di Verre, Audero, Ferrari e Gabbiadini. Il trequartista, in scadenza, è pronto a firmare fino al 2025, mentre le trattative con gli altri tre non sono state motivate da scadenze imminenti, ma soprattutto da ragionamenti di.Come spiega Il Secolo XIX, infatti, a tutti e tre i calciatori è stato proposto di allungare i loro contratti in essere di due o tre stagioni. Questo consentirebbe alla società di risparmiare globalmente sul monte ingaggi, ma anche sul valore degli ammortamenti. Una mossa strategica quindi che aiuterebbe la presidenza a svolgere meglio il proprio lavoro anche in preparazione delle prossime annate.I BLUCERCHIATI VERSO IL DERBYcaption id="attachment 1087435" align="alignnone" width="609"Audero ...

ItaSportPress : Sampdoria, poker di rinnovi per migliorare squadra e... bilancio - -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria poker

TUTTO mercato WEB

...nter fa il suo dovere battendo nettamente un Genoa rimaneggiato in vista del derby con la...ancora Perin sugli scudi con una parata strepitosa su D'Ambrosio che voleva calare ilal ...In Italia lo hanno fatto, Roma, Parma, Udinese, Empoli, Bologna, Genoa, Cagliari, Monza. ... In Italia nel 2017, due ex giocatori diprofessionisti, Luca Pagano e Eugene Katchalov, hanno ...Adnkronos) – D'altra parte il mercato 'esportivo' è in fortissima espansione: le principali società calcistiche hanno già investito in questo settore ingaggiando i videogiocatori più forti al gioco de ...Si è appena concluso il 23° turno di Serie A con dei risultati importanti. L’Inter batte il Milan e inizia le prove di una fuga, l’Atalanta rifila 4 goal a un Napoli sempre più martoriato dagli infort ...