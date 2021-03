Roberta Martucci | colpo di scena | si riapre il caso della ragazza scomparsa

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ilpresto in Commissione Parlamentare: grazie al lavorocriminologa investigativa Isabel Martina è stato aperto un fascicolo per omicidio. Dopo vent’anni la verità su, la giovane salentina svanita nel nulla in circostanze misteriose la sera del 20 agosto del 1999 a Torre San Giovanni, potrebbe finalmente essere più vicina. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SoloLecceIT : E' la svolta: 21 ANNI DOPO UN INDAGATO PER OMICIDIO? Roberta Martucci uccisa da una persona conosciuta dalla famigl… -

Potrebbe essere il caso di, la 28enne di Torre San Giovanni, marina di Ugento, scomparsa il 20 agosto 1999 e sulla cui sorte i magistrati di Lecce hanno in piedi un fascicolo che ...Il caso Roberta Martucci approderà presto in Commissione Parlamentare: è stato aperto un fascicolo per omicidio.I familiari hanno deciso di portare il caso all'attenzione delle massime istituzioni mentre in procura è già riaperto un nuovo fascicolo per omicidio. La criminologa Martina: "Abbiamo indicato nome de ...