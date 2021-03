Rho (Milano) – Camion in retromarcia investe un operaio 49enne (Di lunedì 1 marzo 2021) Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 1 marzo, a Rho, in provincia di Milano. Un operaio di 49 anni è stato schiacciato da un Camion in retromarcia mentre approcciava l’ingresso di un’azienda della zona. A nulla sono serviti gli sforzi del personale sanitario che sono riusciti ad arrivare in ospedale con l’uomo in condizioni disperate: Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 1 marzo, a Rho, in provincia di. Undi 49 anni è stato schiacciato da uninmentre approcciava l’ingresso di un’azienda della zona. A nulla sono serviti gli sforzi del personale sanitario che sono riusciti ad arrivare in ospedale con l’uomo in condizioni disperate:

repubblica : Rho, incidente sul lavoro in un'azienda: operaio di 49 anni muore investito dal camion in retromarcia: Poco dopo le… - GJodi1962 : RT @cigielle_: Rho Milano Si chiamava Mario, aveva 49 anni e faceva l'operaio. 2 ore fa è morto schiacciato da un camion in retromarcia… - babbadmnk : RT @cigielle_: Rho Milano Si chiamava Mario, aveva 49 anni e faceva l'operaio. 2 ore fa è morto schiacciato da un camion in retromarcia… - CinsisterCinzia : RT @cigielle_: Rho Milano Si chiamava Mario, aveva 49 anni e faceva l'operaio. 2 ore fa è morto schiacciato da un camion in retromarcia… - Owl_Ste : RT @cigielle_: Rho Milano Si chiamava Mario, aveva 49 anni e faceva l'operaio. 2 ore fa è morto schiacciato da un camion in retromarcia… -