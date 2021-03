Regno Unito | cresce massa monetaria M4 a gennaio

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – La crescita dellaM4 della Gran Bretagna riporta aun incremento dello 0,7%, in accelerazione rispetto al +0,6% del mese precedente (dato rivisto da +0,7%). Il dato è pubblicato dalla Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati hanno evidenziato un calo di 2,4 miliardi di sterline, contro la flessione di 1,9 miliardi stimati dal consensus e dopo la contrazione di 0,8 miliardi registrata il mese precedente. I prestiti netti ai privati aumentano di 4,3 miliardi dopo la crescita di 4,1 miliardi registrata in precedenza. I prestiti per mutui crescono di 5,17 miliardi dopo che il mese precedente si era registrato un aumento di 5,3 miliardi.