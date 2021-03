Party privato in villa per i 18 anni, intervento dei Carabinieri in piena notte: tutti multati gli invitati (Di lunedì 1 marzo 2021) Una festa per i 18 anni in piena pandemia nell’alto Lazio. E’ questo quanto scoperto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tuscania, in servizio perlustrativo di notte a Tarquinia in località Marina Velka. Party privato in villa: intervengono i Carabinieri Il controllo, peraltro, è scattato in piena notte: i militari sono intervenuti infatti intorno alle 2.00 all’interno della villa situata in un complesso residenziale. In corso c’era una festa per festeggiare il 18esimo compleanno della proprietaria dell’ abitazione. tutti multati Insieme a lei altri 15 invitati, tutti ragazzi di età tra i 18 e i 22 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) Una festa per i 18inpandemia nell’alto Lazio. E’ questo quanto scoperto daidel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tuscania, in servizio perlustrativo dia Tarquinia in località Marina Velka.in: intervengono iIl controllo, peraltro, è scattato in: i militari sono intervenuti infatti intorno alle 2.00 all’interno dellasituata in un complesso residenziale. In corso c’era una festa per festeggiare il 18esimo compleanno della proprietaria dell’ abitazione.Insieme a lei altri 15ragazzi di età tra i 18 e i 22 ...

