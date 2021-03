Matteo Salvini: "Decreto sui ristori in arrivo, si chiamerà 'Indennizzi" (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Decreto ristori “è in lavorazione, con cambio di nome, diventa Decreto Indennizzi”. Lo ha riferito il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un punto stampa a Cagliari. “Si supera il vincolo dei codici Ateco, ragionando per categorie, con dei massimali innalzati dei diversi criteri di aggiudicazione rispetto all’eccesso di burocrazia precedente”, ha spiegato Salvini. “Conto che diventi effettivo nei prossimi giorni perche’ sono 32 miliardi di euro che non risolvono i problemi del mondo, pero’, se bene indirizzati possono dare respiro a parecchi”, ha aggiunto. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Il“è in lavorazione, con cambio di nome, diventa”. Lo ha riferito il segretario della Lega,, durante un punto stampa a Cagliari. “Si supera il vincolo dei codici Ateco, ragionando per categorie, con dei massimali innalzati dei diversi criteri di aggiudicazione rispetto all’eccesso di burocrazia precedente”, ha spiegato. “Conto che diventi effettivo nei prossimi giorni perche’ sono 32 miliardi di euro che non risolvono i problemi del mondo, pero’, se bene indirizzati possono dare respiro a parecchi”, ha aggiunto.

