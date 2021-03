LIVE Snowboard | PGS Mondiali 2021 in DIRETTA | a Rogla gli azzurri si giocano le medaglie

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladeidi(PGS), i campionati iridati dovevano inizialmente svolgersi a Zhangjiakouu (Cina), ma vista la situazione Covid si è deciso di ripiegare su, in Slovenia, sia per ridurre al minimo gli spostamenti, sia perchè proprio in questa località è prevista anche una tappa di Coppa del Mondo. Le qualificazioni prenderanno il via alle ore 9:00, in pista scenderanno per prima le donne e solo verso le 9:30 toccherà agli uomini, per le finali invece l’appuntamento è alle ore 14:00. L’Italia ci prova e vuole le, la formazione azzurra si è comportata in maniera egregia in questa stagione e parte con credenziali, gli atleti ...