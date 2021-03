Lazio - Torino in bilico: 'Granata in quarantena fino a domani'. Ma la Lega non vuole il rinvio (Di lunedì 1 marzo 2021) Un enorme punto interrogativo su Lazio - Torino di domani, con i Granata che contano otto positivi al coronavirus - tra cui il capitano Andrea Belotti , ma si attende la decisione della Lega che al ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021) Un enorme punto interrogativo sudi, con iche contano otto positivi al coronavirus - tra cui il capitano Andrea Belotti , ma si attende la decisione dellache al ...

mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - Gazzetta_it : #LazioTorino, decide l’Asl: “Granata in quarantena fino alla mezzanotte di martedì” - TuttoMercatoWeb : Lazio, Inzaghi: 'Ci prepareremo al Torino al meglio. Vogliamo voltare pagina, Lazzari out' - sportli26181512 : Inzaghi: 'Noi pronti per il Torino. Voltiamo pagina': L'allenatore della Lazio scuote il gruppo: 'Siamo una squadra… - Solo_La_Lazio : ?? #Inzaghi apre al possibile turnover ??? 'Vedremo tra oggi e domani le condizioni di tutti' ?? Leggi qui le sue par… -