Laura Pausini a Sanremo 2021 con Io Sì (Seen), superospite dopo il Golden Globe (Di lunedì 1 marzo 2021) Laura Pausini a Sanremo 2021, sarà tra i superospiti della seconda serata in scena mercoledì 3 marzo. Partecipa virtualmente alla conferenza stampa d'apertura del Festival e interviene dopo l'annuncio ufficiale di Amadeus: ha appena vinto un Golden Globe per la miglior canzone originale con Io Sì (Seen) e sarà ospite del Festival di Sanremo mercoledì. Ringrazia Amadeus per le parole che il direttore artistico ha speso in suo onore nell'annunciare la sua partecipazione alla kermesse canora dedicata alla musica italiana. Non poteva che partecipare per la cantare dinanzi al pubblico di Rai1 la canzone Io Sì (Seen), colonna sonora di un film di Edoardo Ponti al quale ha preso parte Sophia Loren, La Vita Davanti A Sé.

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Corriere : Golden Globes, Laura Pausini vince per la canzone: Io sì (Seen) - rtl1025 : Laura Pausini a #sanremo2021 mercoledì! @LauraPausini ?? - LuisaRagni : RT @Adnkronos: #LauraPausini vince #GoldenGlobes2021 per la Miglior canzone - raspa90 : RT @repubblica: È di Laura Pausini la migliore canzone: la gioia dopo la proclamazione -