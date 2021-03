Lady Gaga a Sanremo? Parlano Amadeus e Fiorello (Di lunedì 1 marzo 2021) Amadeus voleva Madonna e Lady Gaga come ospiti di Sanremo 2020, ma a causa del Madame X Tour e del budget troppo basso non è riuscito a convincere nessuna delle due regine del pop. Quest’anno sembrava tutto più semplice, visto che la Germanotta è a Roma in attesa di girare il nuovo film di Ridley Scott, eppure probabilmente non vedremo nemmeno questa volta la cantante di Chromatica all’Ariston. In questo caso però sembra che non c’entri il cachet a disposizione per l’artista, ma gli impegni della star americana. Stamani alla conferenza stampa del Festival Amadeus ha dichiarato che gli piacerebbe molto avere come ospite Gaga, ma ha anche frenato l’entusiasmo dei fan dicendo che sarà difficile. “Lady Gaga? Magari! Mi piacerebbe molto e so che è molto ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 marzo 2021)voleva Madonna ecome ospiti di2020, ma a causa del Madame X Tour e del budget troppo basso non è riuscito a convincere nessuna delle due regine del pop. Quest’anno sembrava tutto più semplice, visto che la Germanotta è a Roma in attesa di girare il nuovo film di Ridley Scott, eppure probabilmente non vedremo nemmeno questa volta la cantante di Chromatica all’Ariston. In questo caso però sembra che non c’entri il cachet a disposizione per l’artista, ma gli impegni della star americana. Stamani alla conferenza stampa del Festivalha dichiarato che gli piacerebbe molto avere come ospite, ma ha anche frenato l’entusiasmo dei fan dicendo che sarà difficile. “? Magari! Mi piacerebbe molto e so che è molto ...

