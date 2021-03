Il Paradiso delle Signore, trama 1°marzo: una difficile convivenza (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Paradiso delle Signore si appresta ad iniziare una nuova scoppiettante settimana di programmazione costellata dall'arrivo dell'affascinante e misteriosa Gloria Moreau, come annuncia la trama della soap opera di Rai 1 di oggi, lunedì 1°marzo. La donna nei giorni scorsi ha sostenuto un colloquio con Vittorio per il posto di capocommessa e l'ha ottenuto. Il suo arrivo susciterà curiosità, ma anche preoccupazione da parte delle Veneri che si chiederanno che tipo sia la loro nuova referente. Gloria Moreau, però, riuscirà fin dai primi momenti a farsi accettare dal personale del grande magazzino milanese. Nel frattempo Vittorio Conti sarà impegnato con la nuova collezione di Gabriella Rossi e avrà più di una perplessità circa un modello che la stilista ha creato e che difenderà con ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilsi appresta ad iniziare una nuova scoppiettante settimana di programmazione costellata dall'arrivo dell'affascinante e misteriosa Gloria Moreau, come annuncia ladella soap opera di Rai 1 di oggi, lunedì. La donna nei giorni scorsi ha sostenuto un colloquio con Vittorio per il posto di capocommessa e l'ha ottenuto. Il suo arrivo susciterà curiosità, ma anche preoccupazione da parteVeneri che si chiederanno che tipo sia la loro nuova referente. Gloria Moreau, però, riuscirà fin dai primi momenti a farsi accettare dal personale del grande magazzino milanese. Nel frattempo Vittorio Conti sarà impegnato con la nuova collezione di Gabriella Rossi e avrà più di una perplessità circa un modello che la stilista ha creato e che difenderà con ...

