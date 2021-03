GF Vip vincitore | Dayane Mello e Tommaso Zorzi alla sfida finale? Ecco cosa dicono i sondaggi

EireenViolet : GF Vip,stasera l’ultima puntata:le confessioni dei finalisti È tempo di bilanci al GF Vip. La casa più spiata d’Ita… - TZ_SO_ : RT @funnies53586762: IL VINCITORE... DI QUESTA QUINTA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO VIP È... TOMMASO ZORZI! Le sentite l… - beamasterpiece : Il vincitore del Grande Fratello VIP 5 è.... #tzvip #gfvip - vuoiC0ndurreTu : RT @funnies53586762: IL VINCITORE... DI QUESTA QUINTA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO VIP È... TOMMASO ZORZI! Le sentite l… - daria_barbone : Tommaso... il nome che tutti vorremmo sentire quando diranno “il vincitore del grande fratello vip 5 è...”??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip vincitore

Corriere della Sera

Fino a poche settimane fa Dayane era data tra le possibili vincitrici del GFmentre le ultime ... e in tanti non vedono l'ora di sapere chi sarà ildi questa lunghissima edizione del ...GF, il supertira fuori per errore il nome del. Scoppia il caso a poche ore dalla finaleA questi tre si aggiungerà uno tra il modello Andrea Zelletta e l’intrattenitore Tommaso Zorzi, che al televoto si contenderanno l’ultimo posto in paradiso. Grande Fratello Vip, la striscia quotidiana ...Laura Pausini è stata premiata durante la cerimonia dei Golden Globe con la canzone Io sì - Seen per La vita davanti a sé ...