Final Fantasy VII Remake Intergrade utilizzerà pienamente le funzionalità di PS5 con la Parte 2 (Di lunedì 1 marzo 2021) I giocatori di Final Fantasy 7 Remake dovranno attendere la Parte 2 prima che la serie utilizzi appieno le funzionalità hardware di PlayStation 5, secondo il suo director. Il lancio di FF7 Remake Intergrade è previsto per il 10 giugno, un porting per PS5 del JRPG dello scorso anno, con grafica migliorata, tempi di caricamento significativamente più rapidi, una modalità foto, feedback aptico e un nuovo episodio con il personaggio Yuffie. Tuttavia, il director Tetsuya Nomura ha detto a Famitsu che i fan non dovrebbero aspettarsi che la serie utilizzi appieno il set di funzionalità di PlayStation 5 fino all'uscita della Parte 2.

