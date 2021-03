Fasma ritorna a Sanremo tra i Big con una canzone per la tutela dell’arte

Leggi su ck12

(Di martedì 2 marzo 2021)si presenta a questo Festival diper la prima volta tra i Big, dopo l’ottimo riscontro ottenuto nel 2020 quando fu protagonista tra i Giovani. All’Ariston porterà la“Parlami”, ma anche una nuova idea artistica che si esprime nel Manifesto per lain cui vengono elencati i principi per ladel rapporto tra artisti e terzi. Chi èPubblica due album “Moriresti per vivere con me?” del 2018 e “Io sono” del 2020, oltre all’EP “Wfk.1”. Il rapper ha già calcato il palco dell’Ariston nel 2020, quando si è classificato al terzo posto con il brano “Per sentirmi vivo” nella categoria delle “Nuove proposte”. Ora il grande salto fra i big del Festival di. A far ...